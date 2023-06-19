Белый дом не смог назвать виновных в разрушении Каховской ГЭС

Число погибших в результате инцидента накануне выросло

Вашингтон все еще оценивает обстоятельства происшествия на Каховской ГЭС. Об этом в понедельник заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

"Мы все еще оцениваем, что случилось. Конечно, мы находимся в контакте с Украиной", - сказала она (цитата по ТАСС). При этом спикер Белого дома отказалась ответить на вопрос, кто несет ответственность за инцидент.

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что число погибших в результате разрушения Каховской ГЭС выросло до 35 человек. Ранее он рассказал, что ущерб от ЧП и его последствий предварительно оценивается в 11,5 млрд рублей.

Западные СМИ ранее отмечали, что разрушение плотины Каховской ГЭС "было быстро развивающейся катастрофой, которая перерастает в долгосрочную экологическую катастрофу, затрагивающую питьевую воду, запасы продовольствия и экосистемы".

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