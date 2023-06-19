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Украина выполнила только два условия из семи по членству в ЕС

21:25
  • понедельник
  • 19 июня 2023

Они касаются "свободы СМИ и реформы судебной системы"

Еврокомиссия готовит доклад о прогрессе Украины на пути в ЕС. Как выяснило агентство Reuters, на текущий момент Киев выполнил лишь два из семи условий для начала переговоров о приеме в Евросоюз.
Запад усомнился в успехе украинского контрнаступления

"Речь не идет о приукрашивании действительности, а о том, чтобы отметить прогресс в тех сферах, где он есть. Например, было несколько успешных антикоррупционных дел", - приводит ТАСС заявление Reuters.

В начале июня издание The New York Times сообщило, что использование нацистских символов и образов в украинской армии может привести к тому, что западные страны откажут властям Украины в поддержке.

Президент Владимир Зеленский заявил о желании Украины вступить в НАТО и ЕС уже в этом году. В то же время генсек НАТО Йенс Столтенберг опроверг обсуждение формального приглашения Украины в альянс. Он отметил, что саммит НАТО в Вильнюсе приведет Украину ближе к альянсу, предоставит ей многолетнюю программу военных поставок.

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