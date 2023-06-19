Киев показал новое видео с главкомом ВСУ Залужным

Он якобы побывал в прифронтовых районах

Главком ВСУ Валерий Залужный в понедельник опубликовал в своем телеграм-канале видео, на котором он якобы проверяет действия армии в одном из прифронтовых районов.

На видео Залужный в окружении начальника Генштаба ВСУ и других военных склонился над картой. Лица большинства военных "заблюрены". Также скрыты изображения карты и мониторов. При этом на стене висит табличка, на которой видна дата: 17.06.2023 г.

"Противник пытается не допустить продвижения наших подразделений. Для этого он развернул систему фортификационных укреплений с плотными минированиями местности и большим количеством резервов", - говорится в сообщении Залужного.

В последние недели СМИ гадают о судьбе Валерия Залужного. Сообщалось, что он мог быть тяжело ранен в результате российских ударов. Ряд украинских политиков сообщили о гибели главкома ВСУ.

Владимир Путин в ходе встречи с военкорами 13 июня предположил, что Залужный может находиться за границей. При этом президент допустил, что может ошибаться.

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