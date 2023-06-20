ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Политолог Маслов объяснил, почему Вашингтону не рассорить Россию и Китай

08:58
  • вторник
  • 20 июня 2023

Пекин не признает поражения

Чего конкретно добился в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен? На какие шаги готов пойти Вашингтон, чтобы вбить клин в российско-китайское партнерство? Могут ли США ослабить поддержку Тайваня ради улучшения отношений с КНР?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов. 

"Китай, если он сейчас немного поддастся и скажет, что решил немного сместиться в сторону США, признает проигрыш в стратегическом плане. И надо понимать, что после этого на Китай будут смотреть по-другому. КНР хороша тем, что эта страна - стабильная, гарантирующая свою дружбу. В данном случае - с Россией. Я не думаю, что США удастся вбить клин между Россией и Китаем", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Флаги России и КНР
Флаги России и КНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.