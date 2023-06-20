Политолог Маслов объяснил, почему Вашингтону не рассорить Россию и Китай

Пекин не признает поражения

Чего конкретно добился в Пекине госсекретарь США Энтони Блинкен? На какие шаги готов пойти Вашингтон, чтобы вбить клин в российско-китайское партнерство? Могут ли США ослабить поддержку Тайваня ради улучшения отношений с КНР?

На эти и другие вопросы в программе "События. 25-й час" с Алексеем Фроловым ответил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов.

"Китай, если он сейчас немного поддастся и скажет, что решил немного сместиться в сторону США, признает проигрыш в стратегическом плане. И надо понимать, что после этого на Китай будут смотреть по-другому. КНР хороша тем, что эта страна - стабильная, гарантирующая свою дружбу. В данном случае - с Россией. Я не думаю, что США удастся вбить клин между Россией и Китаем", - отметил эксперт.

Полный комментарий Алексея Маслова смотрите в видео

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