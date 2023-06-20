Специалисты NASA предрекли человечеству интернет-апокалипсис

Тем временем в Британии утверждают, что на Землю со стороны Солнца были отправлены некие объекты

Давно инопланетяне не выходили с нами на связь. Но есть светлые умы, которые находятся с ними в постоянном контакте, видят дальше и лучше нас. Что там они замышляют, в глубине иных галактик, глядя на Землю?

Ловите сенсацию: профессор из Гарварда Ави Леб утверждает, что на Землю были отправлены со стороны Солнца с помощью загадочной силы некие объекты. Некоторые - размером с футбольное поле.

"И поскольку эти объекты сильно отличались от других подобных тел, таких, как астероиды и метеоры, несомненно, это технологические артефакты иных цивилизаций", - уточнил он.

Еще профессор Леб утверждает, что прямых контактов с пришельцами ожидать не стоит, мы им просто не интересны. Проникать в наш мир они будут с помощью нейросетей. И только при необходимости использовать искусственный интеллект, чтобы пообщаться. Хорошо, если он не войдет в конфликт с нашим искусственным интеллектом.

Солидный британский журнал Economist от визита инопланетного разума ничего хорошего не ожидает. Специалисты NASA в очередной раз рассказали журналистам, что нас ждет интернет-апокалипсис. Новая мощная вспышка на Солнце выведет из строя всемирную паутину на месяцы. Интересно: кто ее может организовать?

Впрочем, британцев сейчас больше интересуют не всякие пришельцы, а продолжение скандала с Борисом Джонсоном, который решил покинуть пост депутата Консервативной партии, дабы не бросать на нее тень своими выходками периода самоизоляции.

На видео, опубликованном британскими СМИ, чиновники весело танцуют на закрытой вечеринке (это в разгар пандемии!) и обсуждают, что в целом весь этот ковид и вся эта самоизоляция - полная ерунда. А ведь ковид-диссиденты в то время предупреждали, что и пандемия, и вакцинация - это грандиозный обман, затеянный с единственной целью - чипировать человечество и сделать из людей управляемые машины.

Глядя на Джонсона, многие начинают задавать вопрос: а не посланник ли он недружественных цивилизаций, отправленный на Землю в качестве первопроходца? Тут ничего нельзя утверждать.

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