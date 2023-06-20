На запорожском направлении ликвидированы две разведгруппы ВСУ

На купянском участке российские артиллеристы уничтожили буксируемое орудие и минометный расчет

На краснолиманском направлении "Солнцепеки" уничтожили опорный пункт ВСУ, сообщило Минобороны России.

Захлебнулась и атака на российские рубежи, предпринятая силами двух механизированных бригад неонацистов.

На запорожском направлении ликвидированы две разведгруппы противника. На купянском участке фронта во время контрбатарейной борьбы российские артиллеристы уничтожили буксируемое орудие и минометный расчёт противника. А авиация группы "Запад" нанесла 10 ударов по позициям боевиков.

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