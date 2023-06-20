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"Грачи" пресекли попытку прорыва обороны российских войск

09:18
  • вторник
  • 20 июня 2023

Очередное задание Су-25 выполняли на предельно малой высоте

Штурмовики Су-25 пресекли попытку прорыва обороны российских войск, ударив по бронетехнике и военным объектам ВСУ, рассказали в Минобороны.

Очередное задание "Грачи" выполняли на предельно малой высоте - около 20 метров. Атаковали неприятеля парами.

За 5 километров до линии соприкосновения провели пуск неуправляемых ракет, потом - отстрел тепловых ловушек и возвращение на аэродром базирования. Разведка доложила - все вражеские цели успешно поражены. 

"В паре, во-первых, больше огневая мощь, больше точность попадания, даже если ведущий или ведомый не попал, второй попадет обязательно. Противнику нужно гораздо быстрее опознать самолет, меньше времени, чтобы его облучить, чтобы ракета захватила цель, преимущество в основном в скорости", - рассказал один из летчиков.

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