Танковые экипажи мотострелков разбили опорный пункт радикалов

Координаты целей были получены от разведки и беспилотной авиации

На краснолиманском направлении танковые экипажи мотострелков Центрального военного округа уничтожили опорный пункт радикалов, передает Минобороны.

Бойцы разгромили технику и живую силу противника выстрелами из орудий калибра 125 миллиметров. Координаты целей были получены от разведки и беспилотной авиации.

В зоне СВО российские танкисты успешно поражают укрепрайоны противника, а также прикрывают штурмовые отряды. Кроме того, они расчищают путь пехоте, выполняя разминирование с помощью специальных колейных тралов.

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