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Бойцы Южного военного округа получили награды на передовой

09:33
  • вторник
  • 20 июня 2023

Сами герои о подвигах на поле боя говорят скромно

Государственные награды непосредственно на передовой получили бойцы Южного военного округа, сообщили в Минобороны.

Ордена Мужества, Георгиевские кресты, медали "За отвагу" и "За храбрость" вручил командующий войсками. Он поздравил подчиненных и отметил, что они являются примером для сослуживцев.

Сами герои о подвигах на поле боя говорят скромно и коротко. 

"Противник продвигался, диверсионно-разведывательная группа. Остановили, уничтожили и не дали пройти в нашу зону", - рассказал один из бойцов.

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