Рядовой Михал Венцкус с риском для жизни атаковал бронетехнику и позиции ВСУ

Минобороны рассказало о новых подвигах российских военных в зоне проведения спецоперации.

Рядовой Михал Венцкус, зачастую рискуя своей жизнью, атаковал бронетехнику и позиции ВСУ. Благодаря его профессионализму минометный расчет подавил более 20 огневых позиций радикалов и не допустил прорыва государственной границы России.

Старший лейтенант Эрнест Григорян после повреждения штабной машины вражеским снарядом сумел восстановить координацию между командованием и подразделениями. Под массированным огнем противника он оперативно развернул станцию спутниковой связи.

Гвардии рядовой Артем Черкасов, водитель расчета РСЗО быстро вывел машину из-под обстрела неонацистов, чем спас экипаж и технику от уничтожения. И уже с новой позиции наши артиллеристы ударили по боевикам, нанеся им существенный урон.

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