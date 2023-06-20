Водители сербских грузовиков устроили акцию протеста

Они заблокировали пути на выезде из Косова и Метохии

Водители сербских большегрузов заблокировали пути на въезде и выезде из Косова и Метохии. Так они отреагировали на решение властей непризнанной республики запретить поставки товаров из Сербии, в том числе продуктов и лекарств, передает "ТВ Центр".

Через границу пропускают только личный транспорт и пассажирские автобусы. Грузовики с косовскими номерами проехать не могут.

Накануне в населенных сербами городах прошли шествия против постоянного насилия со стороны Приштины. На отдельный митинг вышли медицинские работники. Участники потребовали освободить задержанных соотечественников и осудили превышение полномочий полицией. В выходные стражи порядка жестоко избили на севере края двух сербских подростков.

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