В Северной Осетии устраняют последствия непогоды

Сильные дожди и ураган привели к подтоплениям

Северная Осетия готовится к новому удару стихии - ожидается ливень с грозой, градом и шквалистым ветром до 25 метров в секунду. Штормовое предупреждение продлено до завтра, сообщает "ТВ Центр".

В регионе сейчас устраняют последствия непогоды, которая бушевала на прошлой неделе. Сильные дожди и ураган привели к подтоплениям, массовым отключениям электричества, сходу селей. Во Владикавказе и еще нескольких районах режим ЧС пока не отменён.

Восстановительные работы - и в Краснодарском крае. Откачку воды и уборку территорий ведут две сотни сотрудников экстренных служб, задействованы более 50 единиц техники. Синоптики предупреждают о подходе нового циклона, возможном сходе оползней и селей.

А в Крыму затопленные в результате ливней улицы облюбовали спортсмены. Они передвигаются по водной глади на надувных досках.

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