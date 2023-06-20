Российские разведчики показали уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ

Все поставляемое Западом оружие становится законной мишенью для ВС России

Российские разведчики осмотрели в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. Об этом во вторник, 20 июня, рассказал офицер группировки "Юг" с позывным "Хохол".

Как уточнил военный, речь идет о технике, подбитой "нашими бронебойщиками", а также подорвавшейся на минных заграждениях.

На видеозаписи, которую сделали разведчики, запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран НАТО. "Хохол" заявил, что "все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России показало видеокадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе. Кроме того, ВС России нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Также уничтожено 14 украинских дронов, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поражены два склада с артиллерией ВСУ.

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