ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российские разведчики показали уничтоженную под Авдеевкой бронетехнику ВСУ

08:19
  • вторник
  • 20 июня 2023

Все поставляемое Западом оружие становится законной мишенью для ВС России

Российские разведчики осмотрели в постоянно обстреливаемой зоне на авдеевском направлении уничтоженную украинскую бронетехнику производства стран НАТО. Об этом во вторник, 20 июня, рассказал офицер группировки "Юг" с позывным "Хохол".

РСЗО "Торнадо-С" уничтожают военную инфраструктуру радикалов
Минобороны показало уничтожение "опорника" ВСУ с помощью FPV-дронов

Как уточнил военный, речь идет о технике, подбитой "нашими бронебойщиками", а также подорвавшейся на минных заграждениях.

На видеозаписи, которую сделали разведчики, запечатлены несколько подбитых бронетранспортеров производства стран НАТО. "Хохол" заявил, что "все эти бронированные иномарки были уничтожены нами с начала этого лета, во время отражения так называемого украинского контрнаступа", сообщает РИА Новости.

Ранее Минобороны России показало видеокадры поражения танка ВСУ западного производства дроном-камикадзе. Кроме того, ВС России нанесли групповой ракетный удар морским оружием по местам хранения на Украине военной техники иностранного производства. Также уничтожено 14 украинских дронов, перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, поражены два склада с артиллерией ВСУ.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Уничтоженная бронетехника ВСУ
Уничтоженная бронетехника ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.