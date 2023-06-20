В Москве продолжается сбор гуманитарной помощи для жителей приграничных и новых регионов

Особенно требуются детское питание, соки, печенье и подгузники

В Москве продолжают собирать гуманитарные грузы в рамках акции "Москва помогает", сообщила пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города.

"В Москве продолжают собирать гуманитарный груз для жителей приграничных территорий и новых регионов России. Регулярно из столицы отправляются необходимые людям товары: продукты питания, одежда, средства личной гигиены и многое другое. Оказать посильную помощь могут как обычные москвичи, так и представители бизнеса, городских организаций. Это еще одна проверка на неравнодушие, и мы готовы доказать, что своих не бросаем", - рассказала председатель комитета Екатерина Драгунова.

Как уточнили в комитете, особенно требуются детское питание, соки, печенье и подгузники разных размеров. Также люди нуждаются в постельном белье, подушках, полотенцах, одеялах.

Пункты приема гуманитарной помощи начали работать 22 февраля 2022 года. Вещи можно приносить ежедневно с 10:00 до 19:00.

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