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Bloomberg: ЕС готовит пакет финансовой помощи Украине на 50 млрд евро

08:41
  • вторник
  • 20 июня 2023

Средства предполагается выделить в виде грантов, льготных займов и поручительств

Евросоюз готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 млрд евро, но получить эту помощь Киев сможет лишь в случае выполнения ряда условий. Об этом рассказали источники агентства Bloomberg.
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Как уточняет Bloomberg, средства будут направлены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией. 

При этом остается вероятность корректировки плана в случае изменения обстоятельств.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт будет блокировать все военные транши Евросоюза Киеву до тех пор, пока Украина не снимет санкции с OTP Bank. Киев обвинил кредитно-финансовую организацию в финансировании боевых действий из-за того, что банк не прекратил работать в России. После этого Венгрия блокировала выделение Украине 500 млн евро из Европейского фонда мира.

Этим остались недовольны партнеры Венгрии по ЕС. Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок затеяла перепалку с Сийярто на заседании глав МИД членов Евросоюза "из-за роли венгерского банка в конфликте на Украине".

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