Следствие просит продлить домашний арест Блиновской

Заседание назначили на 21 июня

Следствие просит суд продлить до 26 июля срок домашнего ареста основателю проекта "Марафон желаний" блогеру Елене Блиновской в рамках уголовного дела о неуплате налогов в особо крупном размере. Эту информацию подтвердили во вторник, 20 июня, в Пресненском суде Москвы.

Там уточнили, что следствие ходатайствует о продлении домашнего ареста еще на месяц. Суд рассмотрит ходатайство 21 июня в 12 часов, сообщает ТАСС.

По версии следствия, Блиновская недоплатила в бюджет 918 млн рублей налогов. Ей также вменяют отмывание денег. Муж Блиновской, прежде проходивший по уголовному делу свидетелем, переквалифицирован в ее пособники. Ему в качестве меры пресечения назначен запрет определенных действий — использование средств связи и интернета. Алексей Блиновский пытался обжаловать решение суда, но потерпел неудачу.

22 мая Московский городской суд признал законным избрание меры пресечения в виде домашнего ареста блогеру Елене Блиновской. Апелляционная жалоба защиты на постановление Пресненского суда столицы об избрании Блиновской меры пресечения была оставлена без удовлетворения.

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