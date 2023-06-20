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Выручка российских компаний в 2022 году превысила квадриллион рублей

09:13
  • вторник
  • 20 июня 2023

Это исторический максимум

Выручка российских компаний за 2022 год составила 1,3 квадриллиона рублей, что почти вдвое превышает показатель 2021 года (665 триллионов рублей). Это следует из статистики Федеральной налоговой службы (ФНС).

Такое увеличение выручки объясняется ростом экспортной выручки организаций в основном в нефтегазовой отрасли экономики, а также восстановлением потребительского спроса на товары, работы и услуги.

На этом фоне увеличение прибыли оказалось незначительным — лишь 5,83%, до 31,1 трлн рублей, сообщается на официальном сайте ФНС.

Ранее глава кабмина Михаил Мишустин отмечал, что количество малых и средних предприятий в России увеличилось за последние годы, несмотря на пандемию коронавируса и антироссийские санкции, а число занятых в малом и среднем бизнесе по итогам последнего квартала 2022 года превысило 28 млн человек.

Политик указывал, что необходимо определить дальнейшие приоритеты развития малого и среднего предпринимательства, добиться качественного изменения сектора и повышения его вклада в макроэкономические показатели по стране в целом.

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