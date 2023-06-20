Собянин рассказал о новых парках в ТиНАО

Парк "Красная Пахра" в поселении Краснопахорское стал отличным местом для спорта

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в посте в личном блоге, что в Троицком и Новомосковском административных округах столицы с 2012 года обустроили более 30 парков.

Так, в поселении Краснопахорское в год 210-летия Отечественной войны 1812 года открыли историко-мемориальный парк "Редут 1812 года". В центре парка расположено сохранившееся со времен сражений с армией Наполеона Бонапарта земляное укрепление. Редут помог русской армии занять выгодное стратегическое положение к югу от Москвы. Вдоль земляного вала проложили экскурсионный маршрут, прогулочные тропинки украшают деревянные мостики. На центральной аллее появились колонны с бюстами героев Отечественной войны 1812 года. На южной границе редута организована смотровая площадка.

Как добавил градоначальник, парк "Красная Пахра" в поселении Краснопахорское стал отличным местом для спорта: с площадками для волейбола и баскетбола, атлетики, пляжного волейбола, воркаут-зоной и роллердром. Там также проложены пешеходные и велодорожки, установлены шахматные столы, обустроены три детские игровые зоны.

Вместе с тем в парке "Филатов луг" в поселении Московский проложена удобная сеть прогулочных тропинок из деревянного настила и бетонной плитки, на детских площадках есть качели, карусели, канатные комплексы и развивающее оборудование. В поселении Десеновское расположен экопарк "Природный", где есть несколько разнообразных зон отдыха, объединенных пешеходными дорожками и живописными мостами через Десну.

Входную арку в парк "Рассказовка" в поселении Внуковское украшают портрет поэтессы Анны Ахматовой и строки из ее стихотворения, другой вход тоже выдержан в поэтическом стиле: посетителей встречает портрет Бориса Пастернака. В парке "Марьинский ручей" в поселении Филимонковское проложены дорожки-тропинки из различных видов покрытия, а в большом игровом комплексе для детей оборудованы горки и лесенки. Также восстановлены исторические границы русла Марьинского ручья.

В поселении Роговское на месте бывшего пустыря между рекой Черничкой и улицей Школьной был разбит детский парк. Во время работ по благоустройству привели в порядок береговую линию реки, обустроили деревянный настил и спуски к родникам, а также поставили большие качели, беседки с удобными лавочками, проложили велодорожки.

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