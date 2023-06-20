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Киев рассказал о переговорах по производству западного оружия на своей территории

09:50
  • вторник
  • 20 июня 2023

Украинские власти уверены в скором подписании контрактов

Украина ведет переговоры с западными производителями оружия о создании производств на своей территории. Об этом в понедельник, 19 июня, рассказал заместитель министра по вопросам развития стратегических отраслей промышленности Украины Сергей Боев.
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По словам чиновника, уже идут "очень детальные дискуссии". Боев выразил уверенность в том, что стороны подпишут соответствующие контракты в течение ближайших месяцев.

Конкретные компании Боев не назвал, но отметил, что они представляют ФРГ, Италию, Францию и ряд восточноевропейских государств. При этом есть предприниматели, готовые вложиться в производство дронов, сообщает Reuters.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг признал, что из-за активных поставок вооружений Украине "наши запасы оружия и боеприпасов опустели и должны быть восполнены не только в Германии, но и во многих странах НАТО". Политик отметил, что вопрос, как резко нарастить военное производство, уже обсуждается.

Россия многократно предупреждала об опасности накачивания киевского режима оружием. Российская делегация запросила заседание Совета безопасности ООН по вопросу поставок оружия Украине. Заседание должно начаться 29 июня в 22:00 по московскому времени.

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