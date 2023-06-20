МИД Украины рассказал о жестких переговорах с лидерами стран Африки

Африканские политики предложили собственный мирный план

Переговоры украинского президента Владимира Зеленского с лидерами стран Африки, которые представили в Киеве свой план мирного урегулирования конфликта, были откровенными и местами жесткими. Об этом рассказал во вторник, 20 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба подчеркнул, что "очень хорошо, что они приехали", поскольку "миссия была действительно беспрецедентная".

По словам украинского министра, "Зеленский очень четко расставил все точки над "и", благодаря чему в ходе визита африканских лидеров "и некоторые их позиции изменились". Кулеба подчеркнул, что Киев готов обсуждать урегулирование кризиса строго на базисе своих интересов, сообщает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков оценил план мирного урегулирования конфликта на Украине, который выдвинули лидеры семи африканских государств. Спикер Кремля отметил, что в мирной инициативе лидеров стран Африки "есть определенные темы, которые могут реализовываться вполне, об этом говорил президент Путин".

Президент ЮАР Сирил Рамафоза, комментируя свои визиты на Украину и в Россию, заявил, что лидеры этих стран согласились на дальнейшее взаимодействие с африканскими политиками. Рамафоза подчеркнул, что африканские лидеры во время поездок на Украину и в Россию отметили необходимость гарантировать безопасность обеих стран и соблюдения их суверенитета, а также представили свой мирный план, состоящий из десяти пунктов.

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