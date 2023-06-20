Атаки ВСУ на запорожском направлении раз за разом оборачиваются неудачей

Между подразделениями нет координации, командиры - неопытны, а личный состав - не обучен

Всю ночь в контролируемом Киевом Запорожье звучали взрывы. Удары наносили по территории завода, где националисты устроили склад боеприпасов, началась вторичная детонация снарядов. На запорожском направлении противник не оставляет попыток атаковать российские позиции, но раз за разом вынужден отступать.

Вадим Астафьев, начальник пресс-центра группировки "Юг": "Подразделения "Южной" группировки войск успешно противостоят попыткам штурмовых групп ВСУ атаковать первую линию обороны в районах населенных пунктов Раздоловка, Спорное, Севелое, Белогоровка. Противник несет существенные потери в живой силе, вооружении и боевой технике".

Военнослужащие ВСУ, взятые в плен на этом направлении, рассказывают, что между подразделениями нет координации, командиры - неопытны, а личный состав не обучен, так как все в основном призваны из запаса.

"Мы - пехотный батальон. Наша задача - это закрепиться и стоять. Наша задача - не штурмовать, для этого есть штурмовые бригады. Но нас здесь начали использовать как штурмовую бригаду одновременно с удержанием рубежа. Настроение не очень, очень не очень. Люди отказываются идти в атаку. Приходится командирам ездить и со всего батальона собирать людей, которые согласятся", - рассказал Виктор Поплавский, военнопленный, мобилизованный из Винницкой области.

Село Пятихатки, Запорожье. В ходе контрбатарейной борьбы за эти дни наши артиллеристы ликвидировали несколько вражеских самоходок и реактивных систем залпового огня.

На краснолиманском направлении танковые экипажи штурмовых подразделений уничтожили опорные пункты противника. Действия наших танкистов и пехоты корректируют с беспилотников. А вот для противника полеты в зону боевых действий стали проблемой. Командиру этой зенитно-ракетной батареи позывной "Хищник" дали не случайно. С ПЗРК "Игла" он познакомился только в зоне СВО и уже стал настоящим снайпером.

Наши военнослужащие в зоне спецоперации получили очередную партию техники и оборудования. В подразделения передали квадроциклы, рейдовые рюкзаки, тепловизоры, средства для чистки оружия и тактические аптечки.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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