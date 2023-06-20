С европейских стран соберут добровольно-принудительные взносы в пользу Киева

Спешка Брюсселя понятна

Агентство Bloomberg заверяет: поддерживать Киев в его стремлении к контрнаступлению вот-вот отправятся 50 миллиардов евро. Впрочем, Брюссель, как обычно, подстелил себе соломку.

"Комиссия хочет избежать обременительного инструмента восстановления для страны, находящейся в состоянии войны, и предложит помощь в виде грантов, льготных кредитов и гарантий. Деньги будут выплачены при условии, что Украина проведет реформы по улучшению верховенства закона и борьбе с коррупцией. Реформы направлены на то, чтобы подтолкнуть Киеву на путь членства в ЕС. Лидеры же должны решить: начинать ли переговоры о самом вступлении", - говорится в статье.

Деньги для Киева рассчитывают в который раз собрать в виде добровольно-принудительных взносов от европейских стран. Не теряют надежды в Старом Свете и использовать для восстановления Украины и замороженные российские активы. Пакет помощи, в который, по мнению журналистов агентства, еще можно внести изменения, обнародуют сегодня.

Спешка понятна. Очередной виток финансовых дотаций приходится как раз на громкую кампанию по контрнаступлению. Украинское правительство продолжает рассказывать своим союзникам, что все в порядке.

"Все идет по плану. Что это за план - знает ограниченный круг лиц. Никаких отклонений от него нет. Но и не стоит рассчитывать, что операция контрнаступления завершится за два дня", - заявил Алексей Данилов, секретарь СНБО Украины.

Западным партнерам крайне важен как сам факт контрнаступления, так и его успешный исход. Армию ВСУ продолжают буквально пинками гнать вперед. Колоссальные потери техники и личного состава при этом замалчивают.

Сотрудники New York Times пообщались с жителями Львова и выяснили: погибших солдат так много, что в городе приходится хоронить людей в старых могилах. Британская Telegraph тоже недовольна контрнаступлением. Англосаксы разочарованы военными неудачами Киева и опасаются, что "пятая колонна Европы" в лице Шольца с Макроном вновь заладит про необходимость переговоров с Россией.

Лондон и Вашингтон и так не жалуют президента Пятой республики за продвижение национальных интересов и излишнюю самостоятельность. Французский лидер в который раз призвал снижать зависимость от США в плане оборонки и развивать на континенте собственную систему противоракетной обороны.

"Почему нам до сих пор приходится слишком часто покупать американское? Нам нужно подтолкнуть наших европейских производителей к созданию независимых цепочек добавленной стоимости, к перемещению, к выбору нескольких вариантов и, следовательно, к диверсификации наших поставщиков", - сказал Макрон ранее.

Хваленое американское ПВО на Украине пока справляется не очень. В качестве рекламной кампании по замене "Пэтриотов" на европейские аналоги Париж предоставил Киеву ЗРК средней дальности Samp-T совместного производства Франции и Италии.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр"

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