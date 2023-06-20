С затонувшего в Атлантике батискафа поступил сигнал бедствия

На борту судна находятся пять человек

С глубины Атлантического океана получен сигнал от одного из членов экипажа, который терпит бедствие на борту батискафа, передает "ТВ Центр".

Накануне подводный аппарат начал погружение к месту крушения знаменитого "Титаника", но связь с ним внезапно прервалась. Это произошло в 600 километрах от острова Ньюфаундленд. Уже сутки там идет поисковая операция.

Известно, что в батискафе находятся пять человек. Среди них - крупный бизнесмен и бывший космический турист. Там же и глава компании, которой принадлежит подводное судно.

Сегодня утром еще один из пассажиров - ирландский исследователь - вышел на связь через интернет. Он написал в соцсети короткое сообщение о том, что все живы, не теряют присутствия духа и ждут спасателей. По расчетам, запаса кислорода на батискафе хватит до утра четверга.

"Место поисков находится в отдаленном районе - действовать там непросто. Мы ищем аппарат как на поверхности, так и под водой при помощи судна и самолета Cи-130. Координируем действия с канадскими вооруженными силами и береговой охраной. Они тоже привлекли Cи-130, а также самолет для поиска подводных лодок Пи-8 и установили гидроакустические буи в воде", - сообщил Джон Можер, контр-адмирал береговой охраны США.

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