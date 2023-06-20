ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

С затонувшего в Атлантике батискафа поступил сигнал бедствия

11:00
  • вторник
  • 20 июня 2023

На борту судна находятся пять человек

С глубины Атлантического океана получен сигнал от одного из членов экипажа, который терпит бедствие на борту батискафа, передает "ТВ Центр".
"Мог запутаться в обломках "Титаника": что случилось с батискафом в Атлантике

Накануне подводный аппарат начал погружение к месту крушения знаменитого "Титаника", но связь с ним внезапно прервалась. Это произошло в 600 километрах от острова Ньюфаундленд. Уже сутки там идет поисковая операция.

Известно, что в батискафе находятся пять человек. Среди них - крупный бизнесмен и бывший космический турист. Там же и глава компании, которой принадлежит подводное судно.

Сегодня утром еще один из пассажиров - ирландский исследователь - вышел на связь через интернет. Он написал в соцсети короткое сообщение о том, что все живы, не теряют присутствия духа и ждут спасателей. По расчетам, запаса кислорода на батискафе хватит до утра четверга. 

"Место поисков находится в отдаленном районе - действовать там непросто. Мы ищем аппарат как на поверхности, так и под водой при помощи судна и самолета Cи-130. Координируем действия с канадскими вооруженными силами и береговой охраной. Они тоже привлекли Cи-130, а также самолет для поиска подводных лодок Пи-8 и установили гидроакустические буи в воде", - сообщил Джон Можер, контр-адмирал береговой охраны США.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Военнослужащие армии США следят за радарами
Военнослужащие армии США следят за радарами
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
Батискаф "Титан"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.