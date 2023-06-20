В Магадане пытаются отловить агрессивного медвежонка

Горожан просят по возможности не выходить на улицы

В утренний час пик на улице только полицейские. В засаде. Ходить пешком равноценно самоубийству. Осипшими голосами брешут цепные псы. Поисковая операция близ района, который между собой называют "магаданским Шанхаем", идет не первые сутки. Медвежонка, которому, по описанию очевидцев, 8 месяцев, круглосуточно ищут с помощью тепловизоров и коптеров. Ищут, чтобы отвезти в лес. Потому что за время, что он в "самоволке", косолапый успел натворить немало бед.

Потерялся и в страхе мечется по сопкам, заходя на жилую территорию. За выходные успел повстречаться в людьми. Трое с одинаковыми травмами - в больнице. Угрозы жизни нет. Укушенные раны различной локализации без повреждения жизненно важных органов, говорят врачи.

Григорий больше в лес не ходок. На память от медведя у него - лиловые синяки по всему телу. Друзья подшучивают: в честь нового дня рождения приносят пирожные в форме медвежонка. Мужчине не до смеха. О встрече с хищником рассказывает в подробностях: "Он на рывке меня ловит, заваливает на землю. Начинает кусать, бить лапой. Я отбивался, пытался раскрыть ему челюсть. Я полз по земле и попутно кричал".

Помощь подоспела быстро - рядом дежурили полицейские. Испугавшись выстрелов в воздух, медведь убежал. Прочесывая лес, собаки обнаружили труп мужчины. Возбуждено уголовное дело. Однако в Минприроды рекомендуют воздерживаться от скоропалительных выводов. В Магадане ежегодно, начиная с апреля, фиксируют свыше 30 фактов выходов медведей к людям. В поисках еды, спасаясь от пожаров, хищники заходят в поселки. Зачастую несчастные случаи провоцируют сами люди - подходят близко, желая снять мишку на видео.

"Я хотел бы предупредить наших жителей - надо быть аккуратнее. Идет медведь - ну, пусть идет. У него свои дела, у вас - свои. Езжайте, не надо его подкармливать", - отметил Олег Косолапов, министр природных ресурсов Магаданской области.

В Якутии жертвами любопытного медвежонка чуть было не стали щенки. На отчаянный визг прибежали собаки. Бесстрашно взяв медвежонка в кольцо, кинулись защищать потомство. В итоге медвежонок убежал.

Что до магаданского косолапого подростка, то охотоведы надеются на благополучное окончание этой истории. Скоро в реки региона зайдет лосось, хищник, повинуясь инстинктам, вернется в район обитания.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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