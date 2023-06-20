Надежда на добрых людей: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Ромы Габбасова

Еще в пять лет мальчику поставили страшный диагноз

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 12-летнего Ромы Габбасова. Еще в пять лет мальчику поставили страшный диагноз - острый лимфобластный лейкоз. Начались годы постоянной борьбы за жизнь: химиотерапия, потом - рецидив, операция по пересадке костного мозга, многочисленные осложнения, которые Рома мужественно преодолел. Но сейчас врачи опасаются, что болезнь может снова вернуться. Чтобы избежать этого, Роме нужен препарат стоимостью почти 3 миллиона рублей. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Он с грустью смотрит, как на площадке играют в баскетбол. Так бы и хотел сам опять включиться в игру. Отлично знает, как умело обвести соперника и забросить в кольцо. 12-летний Рома Габбасов даже в клинике не расстается с баскетбольным мячом. Никогда не сдаваться - его девиз. И при любой возможности - тренироваться.

Всегда веселый, улыбчивый - до пяти лет у Ромы не было никаких проблем со здоровьем. Но однажды вдруг заболела рука, поднялась температура.

"Ромка пластом лежит, температура 37-38, бледный, начали появляться капилляры, точки такие по всему телу, мы его в охапку - поехали в отделение детское. Анализы у нас были ужасные", - вспоминает мама.

Мальчика сразу направили в Уфу в отделение гематологии республиканской больницы. Там и поставили диагноз - острый лимфобластный лейкоз.

"Даже не могу передать вот эту боль, которую мы испытывали с мужем. Мужу вообще сразу сказали, а мне только на следующий день сказали. Такая боль была", - продолжает мама.

Началась борьба за жизнь сына. Восемь месяцев в клинике. Химиотерапия, потом - ремиссия. Рома смог пойти в школу, в секцию легкой атлетики. А через четыре года - опять температура, резко ухудшились анализы. Врачи настаивали на пересадке костного мозга. Операцию сделали в Петербурге. Донором стал папа. Не обошлось без осложнений - поражение кожи, герпесная инфекция. А как спортсмену Роме было трудно смириться с тем, что нельзя двигаться - болезнь повлияла на кости и мышцы. К счастью, донорские клетки прижились. И десятый день рождения Рома наконец встречал дома.

Желание было одно - вернуться к обычной жизни, заниматься спортом. Казалось, болезнь отступила. Но в мае этого года Рома приехал в Петербург на контрольный осмотр. И после обследований врачи оставили его в клинике. Выявили "остаточную болезнь". Это значит - высокий риск еще одного рецидива.

К счастью, шанс на выздоровление есть. Существует лекарство, позволяющее не допустить рецидива. И лечение нужно начать как можно скорее.

"Если мы сейчас не проведем данный вид терапии, мы получим наиболее развернутый рецидив, который будет требовать наибольшего масштаба лечения, наибольших усилий, для пациента это будет намного сложнее", - объяснила Зарина Хаерова, врач-гематолог НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой.

Вот только стоимость спасительного препарата - почти три миллиона рублей.

"Мы живем в маленьком городе, где зарплата не очень большая, и нам очень трудно эту сумму самим достать. Одна надежда только на людей добрых, людей, которые нам помогут", - говорит мама.

Рома любит заниматься не только спортом. Родителей и брата зачастую встречает дома кулинарными шедеврами. Считает, настоящий мужчина должен уметь готовить. У Ромы действительно настоящий мужской характер. Он - даже маленький - никогда не плакал во время медицинских процедур. И сейчас в тяжелый момент сам поддерживает родных. Убеждает - помощь обязательно придет. Вовремя. А болезнь на этот раз удастся победить.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Романа Габбасова, программа 1703

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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