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Будущие контрактники рассказали о стремлении помочь своим согражданам

09:59
  • вторник
  • 20 июня 2023

Единый пункт отбора на контрактную службу в Москве открылся 3 апреля

Пришедшие в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту (ул. Яблочкова, д. 5, стр. 1) рассказали журналистам о своей мотивации. По их словам, во многом желание пойти на службу продиктовано стремлением помочь другим.

"Нужно Родину защищать, родных, близких. Там много наших, им нужна помощь, какая-то поддержка", - отметил один из пришедших.

Другой добавил, что хочет пойти служить, чтобы помочь согражданам.

"Почему я должен сидеть где-то? Надо ехать, помогать ребятам. Чем быстрее соберемся, тем быстрее победим", - подчеркнул он.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся 3 апреля. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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