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В Нальчике задержали украинского шпиона

10:17
  • вторник
  • 20 июня 2023

Возбуждено уголовное дело

На территории Нальчика (Кабардино-Балкария) пресечена противоправная деятельность подозреваемого в шпионаже 44-летнего гражданина Украины. Об этом во вторник, 20 июня, рассказали в Центре общественных связей Федеральной службы безопасности России (ФСБ).
В Брянске арестовали украинца за шпионаж

Мужчина действовал по заданию Службы безопасности Украины. Он собрал и передал сотруднику иностранной спецслужбы сведения военного характера для их использования против безопасности Российской Федерации в условиях проведения специальной военной операции.

Возбуждено уголовное дело о шпионаже, задержанный может лишиться свободы на срок до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ России в Брянской области задержали местного жителя, который собирал информацию об активности российских силовиков на границе с Украиной и намеревался устроить теракт. Как сообщили в спецслужбе, мужчина работал на украинские спецслужбы.

До этого в Приморье задержали местного жителя, причастного к совершению государственной измены в форме шпионажа. Он действовал в интересах Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

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