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Число жертв разрушения Каховской ГЭС достигло 38

10:36
  • вторник
  • 20 июня 2023

Свыше сотни человек пострадали

В результате прорыва дамбы Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) и масштабного подтопления Херсонской области погибли 38 человек. Об этом во вторник, 20 июня, рассказали в региональных экстренных службах.

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Еще 115 человек пострадали, они госпитализированы с переохлаждением и другими травмами, сообщает ТАСС.

Глава МЧС Александр Куренков ранее рассказал, что разрушение плотины Каховской гидроэлектростанции отнесено к чрезвычайным ситуациям федерального характера, установлен соответствующий уровень реагирования.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что прорыв плотины Каховской ГЭС сорвал наступление украинских войск на этом направлении, но лучше бы "они наступали, чем эта трагедия". Президент подчеркнул, что России не было выгодно уничтожать Каховскую ГЭС, поскольку ущерб от этой катастрофы был нанесен новым российским регионам.

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