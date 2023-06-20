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На пересадке между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линией метро идет монтаж эскалаторов

10:34
  • вторник
  • 20 июня 2023

Пересадка между ветками имеет сложную структуру

Монтаж четырех эскалаторов ведется на пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Калининской ветки.

Строители уже приступили к установке подъемных механизмов, параллельно идут такелажные работы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.  В наклонном ходе эскалаторов полностью выполнены отделочные работы

Пересадка между ветками имеет сложную структуру. Причина тому – разница в глубине заложения станций БКЛ и Калининской линии, объяснил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Так, распределительный зал, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней. На текущий период два нижних технических уровня завершаются в монолите, после этого начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского, уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам", – сообщил Юрий Кравцов.

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