На пересадке между станциями "Авиамоторная" БКЛ и Калининской линией метро идет монтаж эскалаторов

Пересадка между ветками имеет сложную структуру

Монтаж четырех эскалаторов ведется на пересадке со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии (БКЛ) метро на одноименную станцию Калининской ветки.

Строители уже приступили к установке подъемных механизмов, параллельно идут такелажные работы, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. В наклонном ходе эскалаторов полностью выполнены отделочные работы

Пересадка между ветками имеет сложную структуру. Причина тому – разница в глубине заложения станций БКЛ и Калининской линии, объяснил генеральный директор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов.

"Так, распределительный зал, примыкающий к платформенному участку станции БКЛ, состоит из трех уровней. На текущий период два нижних технических уровня завершаются в монолите, после этого начнется устройство основных конструкций верхнего, пассажирского, уровня, по которому можно будет пройти к эскалаторам", – сообщил Юрий Кравцов.

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