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Три человека пострадали при атаке дронов ВСУ на Новую Каховку

10:57
  • вторник
  • 20 июня 2023

Украина продолжает атаковать российскую территорию

Новая Каховка в Херсонской области подверглась во вторник, 20 июня, атаке украинских беспилотников-камикадзе. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали семь человек

В результате атаки дронов три человека получили осколочные ранения, одна женщина находится в тяжелом состоянии, сообщает "Интерфакс".

Ранее глава Курской области Роман Старовойт рассказал, что во время обстрела украинскими военными региона был поврежден местный сахарный завод. В селах Теткино и Попово-Лежачи было зафиксировано десять прилетов, в поселке Глушково – более десяти. Из-за повреждения линий электропередачи часть населенного пункта оказалась обесточена.

При этом киевский режим продолжает уверять, что Украина только защищается и обороняет свою территорию, а Запад игнорирует атаки ВСУ на российские регионы.

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