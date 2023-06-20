Президент Финляндии признал обсуждение членства в НАТО до начала СВО

До этого в Хельсинки уверяли, что всегда придерживались политики нейтралитета

Вопрос о вступлении Финляндии в Североатлантический альянс обсуждался еще до начала специальной военной операции России на Украине. Об этом во вторник, 20 июня, рассказал финский президент Саули Ниинистё.

Политик уточнил, что обсуждал данную тему с президентом США Джо Байденом осенью 2021 года, причем "похоже, тогда у Байдена была такая идея, о которой он мне осенью пару раз сказал, что мы все-таки можем заставить Россию остановиться".

Ниинистё также отметил, что до сих пор Россия "умеренно" реагировала на членство Финляндии в НАТО — "то, что было до сих пор, можно рассматривать как небольшую стычку". Однако политик не исключил, что "может быть что-то еще" и давление на Хельсинки со стороны Москвы будет нарастать, сообщает "Интерфакс".

Официально Финляндия запустила процесс вступления в НАТО в мае 2022 года. 4 апреля 2023 года был официально объявлено, что Финляндия стала 31-м членом Североатлантического альянса.

Заместитель российского министра иностранных дел Александр Грушко отметил, что в юридическом смысле Североатлантический альянс вышел на российско-финляндскую границу, это означает, что риски столкновения сил России и НАТО растут. Также в сценариях, связанных с возникновением конфликта либо с проведением военных операций, нельзя исключать того, что через воздушное пространство или по территории Финляндии может перемещаться ядерное оружие.

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