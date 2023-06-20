ВС России нечем будет остановить

После уничтожения подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) российская армия освободит Одессу и Харьков.

"Русские нанесут контрудар свежими войсками, и Украине нечем их будет остановить", - заявил подполковник американской армии Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Западные страны никак не помогли Украине организовать успешное контрнаступление, считает Дэвис. ВСУ совершали одни и те же ошибки, что в результате привело к разрушению армии.

Ранее агентство Bloomberg написало, что Евросоюз (ЕС) готовится предложить Украине пакет финансовой помощи в размере 50 миллиардов евро. Средства будут направлены при условии, что Украина проведет реформы, направленные на укрепление верховенства закона и на борьбу с коррупцией.

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