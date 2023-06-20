Собянин: около 70 тыс. человек прошли бесплатные обследования в павильонах "Здоровая Москва"

Ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний

За месяц около 70 тысяч человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщил сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний. А для тех, кто перенес ковид, есть дополнительные исследования.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи в любом из павильонов, расположенных в парках города. Все процедуры займут около часа. А результаты и заключения врачей будут доступны в электронной карте.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"