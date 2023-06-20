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Собянин: около 70 тыс. человек прошли бесплатные обследования в павильонах "Здоровая Москва"

11:14
  • вторник
  • 20 июня 2023

Ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний

За месяц около 70 тысяч человек прошли обследования в павильонах "Здоровая Москва". Об этом сообщил сегодня в социальной сети Сергей Собянин.

Как отметил мэр, ранняя диагностика позволяет предотвратить развитие многих заболеваний. А для тех, кто перенес ковид, есть дополнительные исследования.

Пройти диспансеризацию можно по предварительной записи в любом из павильонов, расположенных в парках города. Все процедуры займут около часа. А результаты и заключения врачей будут доступны в электронной карте.

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Павильон "Здоровая Москва"
Осмотр пациента в павильоне "Здоровая Москва"
Осмотр пациента в павильоне "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
Павильон "Здоровая Москва"
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