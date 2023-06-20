В России за неделю госпитализировали 1772 человека с COVID-19

Скончались 123 пациента

С 12 июня по 18 июня в России госпитализировано 1772 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 20 июня, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровели за неделю 8750 человек, скончались 123 пациента с коронавирусом.

В Москве за обозначенный период выявлено 1197 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 412. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 436 человек, в Московской области – 107.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 22953409 случаев заболевания, зарегистрировано 399436 летальных исходов.

Ранее портал стопкоронавирус.рф проинформировал, что с 23 мая ковид-статистика в России будет публиковаться не ежедневно, а еженедельно. Свежая сводка будет выходить по вторникам.

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