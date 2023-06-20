ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пилот сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" получил 6 лет колонии

12:05
  • вторник
  • 20 июня 2023

Суд вынес приговор

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении командира сгоревшего в 2019 году в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сообщает ТАСС.

Решение суда соответствует запросу обвинения. Прокурор просил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

5 мая 2019 года лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. При заходе на вынужденную посадку самолет получил повреждения, разлилось топливо, на борту начался пожар. Выбраться из горящего воздушного судна удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Остальные 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Следствие сочло, что эта трагедия стала следствием ошибок командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который управлял воздушным судном с нарушением установленных правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Пилот сгоревшего самолета Sukhoi Superjet Денис Евдокимов
Пилот сгоревшего самолета Sukhoi Superjet Денис Евдокимов
Горящий самолет Sukhoi Superjet
Горящий самолет Sukhoi Superjet
Горящий самолет Sukhoi Superjet
Горящий самолет Sukhoi Superjet
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.