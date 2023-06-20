Пилот сгоревшего в Шереметьево "Суперджета" получил 6 лет колонии

Суд вынес приговор

Химкинский городской суд Московской области приговорил к шести годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении командира сгоревшего в 2019 году в аэропорту Шереметьево самолета Sukhoi Superjet Дениса Евдокимова, сообщает ТАСС.

Решение суда соответствует запросу обвинения. Прокурор просил признать Евдокимова виновным по ч. 3 ст. 263 УК России (нарушение правил безопасности движения) и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

5 мая 2019 года лайнер, следовавший из Москвы в Мурманск, через полчаса после взлета вернулся в аэропорт вылета из-за технических неполадок. При заходе на вынужденную посадку самолет получил повреждения, разлилось топливо, на борту начался пожар. Выбраться из горящего воздушного судна удалось 33 пассажирам и четырем членам экипажа. Остальные 40 пассажиров и один член экипажа погибли.

Следствие сочло, что эта трагедия стала следствием ошибок командира воздушного судна Дениса Евдокимова, который управлял воздушным судном с нарушением установленных правил.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"