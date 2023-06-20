Участник украинского нацбатальона приговорен в России к 16 годам колонии

Дениса Мурыгу задержали в марте 2022 года

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону во вторник, 20 июня, приговорил к 16 годам лишения свободы Дениса Мурыгу, участвовавшего в украинском националистическом батальоне "Айдар" (признан экстремистской организацией и запрещен в России).

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся. Во время допросов он подтвердил, что принял участие "в спецоперации по подрыву моста, в результате которой погибли часовые народной милиции ЛНР", сообщает ТАСС.

Российские военные продолжают спецоперацию на Украине, ВСУ несут серьезные потери. Чтобы восполнить число бойцов, киевский режим активно задействует наемников из других стран.

Первый заместитель главы Следственного комитета России Эдуард Кабурнеев сообщал, что более 2 тысяч иностранцев из 71 государства воюют против России на стороне Украины. В связи с этим в суды направлено 80 уголовных дел, часть из них уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров.

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