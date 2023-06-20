СВР предложила украинским дипломатам приезжать в Москву

Безопасность будет гарантирована
Служба внешней разведки (СВР) предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву.
Сейчас в украинских загранучреждениях идут масштабные "чистки" с целью вычислить нелояльных киевскому режиму сотрудников.
Поэтому если сотрудник украинской дипмиссии "чувствует ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира", то ему следует переехать в Россию, где будет гарантирована безопасность.
"Приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания "даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"