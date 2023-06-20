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СВР предложила украинским дипломатам приезжать в Москву

11:56
  • вторник
  • 20 июня 2023

Безопасность будет гарантирована

Служба внешней разведки (СВР) предложила работникам украинских дипмиссий с семьями приезжать в Москву.

Сейчас в украинских загранучреждениях идут масштабные "чистки" с целью вычислить нелояльных киевскому режиму сотрудников.

Поэтому если сотрудник украинской дипмиссии "чувствует ответственность за судьбу своей родины, обеспечение мира", то ему следует переехать в Россию, где будет гарантирована безопасность.

"Приезжайте в Москву, где вам и вашим близким будет гарантирована безопасность", - сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что США и Великобритания "даже согласны на превращение Украины в "черную дыру" Европы, лишь бы не допустить ее сближения с Россией.

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