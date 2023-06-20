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Суд в Москве оштрафовал Telegram на 4 млн рублей

12:20
  • вторник
  • 20 июня 2023

Мессенджер не выполнил требование об удалении информации

Мировой судья в Москве постановил признать виновным мессенджер Telegram в неудалении 32 каналов с фейками. Об этом во вторник, 20 июня, сообщает ТАСС.
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Не соответствующая действительности информация связана с проводимой Россией на Украине специальной военной операцией и ее участниками. По ч. 2 ст. 13.41 КоАП на мессенджер наложен штраф в размере 4 млн рублей.

В мае стало известно, что в Таганский суд Москвы поступил административный протокол, составленный в отношении мессенджера WhatsApp за отказ удалять запрещенный в России контент. Речь идет о запрещенной информации относительно распространения наркотических средств. Протокол был составлен по части 2 статьи 13.41 Кодекса об административных правонарушениях России.

За это нарушение WhatsApp грозит штраф в размере до 4 млн рублей. Он может стать для данного мессенджера первым за подобное нарушение.

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