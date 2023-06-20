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Лукашенко рассказал, как США Европе "в нужное место шило вставили"

12:40
  • вторник
  • 20 июня 2023

Политика насмешили обвинения Запада в утрате суверенитета

Американцы раскололи Европу, при этом они еще обвиняют Белоруссию в потере суверенитета. Такое заявление сделал во вторник, 20 июня, белорусский лидер Александр Лукашенко.
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Как заявил политик, Европу "наклонили, в нужное место шило вставили, и осталось совсем немного, чтобы они рухнули и валялись на земле".

При этом звучат беспочвенные упреки в сторону Минска об утере им суверенитета в то время, когда "глобальном масштабе идет жестокая драка, битва, неизвестно, чем закончится", а в этом противостоянии "нам надо сохранить свое", цитирует Лукашенко ТАСС.

Ранее белорусский лидер уже опровергал звучавшие с Запада заявления о том, что Россия поглощает Белоруссию, которая якобы уступает свой суверенитет Москве.

Лукашенко отмечал, что взаимодействие России и Белоруссии носит всеобъемлющий многоплановый характер. Относительно обвинений в том, что "вот ты там лег под Путина" белорусский политик заявил, что "да никто ни под кого не ложился".

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