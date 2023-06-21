Гороскоп на сегодня, 21 июня, для всех знаков зодиака

Прекрасное время для отпуска

Овны

Все, что связано с домом, семьей, недвижимостью, родителями, будет даваться легко. Поэтому можете смело ставить этим делам высший приоритет на ближайшее время.

Тельцы

Вы с этого дня будете жить по новому графику и, скорее всего, больше перемещаться. Если нужна новая машина или другой транспорт – самое время начать присматриваться.

Близнецы

Многие заметят, что их уже не устраивает привычный уровень благосостояния. Захочется больше зарабатывать и звезды поддержат вашу инициативу, так что дерзайте.

Раки

Пришло время принимать поздравления с днем рождения - Солнце вошло в ваш знак! Не планируйте на месяц важных дел, наслаждайтесь вниманием и радостями жизни.

Львы

До ваших дней рождения - месяц, можно не спеша обдумывать, где и как вы хотите провести свой праздник. Будет здорово, если сначала вы побываете в отпуске и отдохнете.

Девы

Хотя вы и не любите, когда вам дают советы, но иногда к ним стоит прислушиваться. Сейчас тот самый момент, когда со стороны виднее, в чем ваши ошибки – спросите у друзей.

Весы

Вы при желании можете сменить работу, но нужно внимательно изучить, прежде чем соглашаться на предложение. Подводным камнем может стать большой список обязанностей или слишком строгий босс.

Скорпионы

Студентам и ученикам повезет с преподавателями, репетиторами, наставниками. Наступает месяц удачный для всех, кто хочет расти, развиваться, идти вперед.

Стрельцы

Пора вспомнить о своих личных делах и даже немного закопаться в них. Наведите порядок с документами, страховками, мыслями, образом жизни, распорядком дня.

Козероги

У вас скоро появятся новые партнеры – деловые или романтические. Они будут харизматичнее вас. И если возникнет ревность, лучше сразу прервать связь.

Водолеи

Самое время отдохнуть в санатории или спа-отеле – вы наверняка обожаете проводить время у воды. Если отпуск вам не светит, придумайте, как восполнить силы, никуда не уезжая.

Рыбы

Солнце перешло в ваш сектор творчества и досуга – прекрасное время для отпуска. Вам пойдут на пользу свежий воздух, дневной сон, уход за собой, развлечения.

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