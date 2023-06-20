В России впервые оштрафовали мессенджер Viber

Роскомнадзор предупреждал соцсеть неоднократно

Суд в Москве впервые оштрафовал мессенджер Viber за неудаление запрещенного контента.

Решение вынес мировой судья судебного участка Таганского района. Мессенджеру назначили административный штраф в размере одного миллиона рублей.

Как сообщает РИА Новости, за год Роскомнадзор направил Viber шесть уведомлений, однако владелец мессенджера не отреагировал на них. Информация, касавшаяся дискредитации ВС России, так и не была удалена.

Представитель Viber на заседании суда заявила, что компания сделала "все возможное и доступное технически для удаления и блокировки сообществ".

Ранее суд в Москве оштрафовал мессенджер Telegram на четыре миллиона рублей за то, что не были удалены 32 канала с фейками.

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