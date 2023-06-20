ВС России отразили более 250 атак ВСУ за две недели

Ни одна из целей не достигнута

С 4 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли 263 атаки российских позиций.

Об этом во вторник, 20 июня, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Ни одна из целей противника не была достигнута.

"Благодаря грамотным и самоотверженным действиям наших подразделений все они отбиты", - сообщил министр во время заседания коллегии военного ведомства.

Попытки наступательных действий со стороны ВСУ продолжаются на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях.

"Киевский режим задействует большое количество западных вооружений и элитные соединения, личный состав которых обучался специалистами НАТО", - добавил министр.

Ранее глава Минобороны предупредил о планах Киева ударить по Крыму ракетами Storm Shadow.

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