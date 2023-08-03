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Полезно знать: нацпроект "Здравоохранение"

18:12
  • четверг
  • 03 августа 2023

Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, хорошо поддаются лечению

Зайти к врачу, когда ничего не болит - отличная идея!

Благодаря национальному проекту "Здравоохранение" на портале Госуслуг можно записаться на бесплатную диспансеризацию.

Достаточно войти под своей учётной записью, в разделе "Здоровье" выбрать услугу – запись к врачу, и назначить визит к участковому терапевту. Можно так же обратиться в колл-центр или прийти в поликлинику с паспортом и полисом.

Молодым и активным стоит проходить диспансеризацию не реже, чем раз в три года. Тем, кому уже исполнилось 40 лет, ежегодно.

Врачи возьмут основные анализы, если нужно, направят на дополнительное обследование. Многие недуги поначалу не дают о себе знать, лучше обнаружить их вовремя. Сердечно-сосудистые и онкологические заболевания, выявленные на ранней стадии, хорошо поддаются лечению. Ну, а если причин для беспокойства нет, приятно быть в этом уверенным.

Знать больше о своем здоровье - важно! Пройти диспансеризацию - просто!

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