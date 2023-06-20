Шойгу предупредил о планах Киева нанести ракетный удар по Крыму

Украина считает Крым своей территорией

Вооруженные силы Украины планируют нанести удары по территории России, в том числе по Крыму, крылатыми ракетами. Об этом рассказал во вторник, 20 июня, российский министр обороны Сергей Шойгу.

Генерал уточнил, что в планах киевского режима — нанесение ударов с применением ракет HIMARS и Storm Shadow, которые поставляют Украине Соединенные Штаты и Великобритания.

Шойгу предупредил, что в случае реализации Киевом этих планов Россия нанесет незамедлительные удары по центрам принятия решений на Украине. Он также предупредил, что применение этих ракет вне зоны проведения специальной военной операции будет означать полноценное втягивание США и Великобритании в конфликт, сообщает РИА Новости.

Москва неоднократно указывала Западу на то, что Украина использует поставляемое им оружие для атак на российскую территорию. Западные страны уверяют, что не одобряют удары ВСУ по России. Однако Запад не признает Крым частью Российской Федерации, а потому любые действия украинской армии и киевского режима в отношении полуострова не считает атаками на Россию.

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