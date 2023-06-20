Трамп рассказал про отличные отношения с Путиным

Американский политик вновь претендует на пост президента США

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что у него "очень крепкие" и "отличные" отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

По утверждению американского политика, Россия не начала бы специальную военную операцию на Украине, если бы он сохранил за собой пост президента США. Трамп напомнил, что Путин объявил о начале СВО "после того, как я ушел".

Кроме того, Трамп заверил, что именно его встреча с Владимиром Путиным позволила оттянуть начало российской спецоперации на несколько лет, сообщает Fox News.

Ранее Трамп уже заявлял, что "отлично ладил" с Владимиром Путиным в период своего президентства в Соединенных Штатах. По мнению американского политика, российский лидер "никогда бы не пошел бы на Украину, если бы не некомпетентность администрации Байдена". Трамп также заверил, что мог бы добиться урегулирования конфликта на Украине в течение суток, поскольку "сделку было бы легко заключить".

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