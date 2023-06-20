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В Александровском саду провели профилактику Вечного огня

15:00
  • вторник
  • 20 июня 2023

В мероприятии приняли участие победили конкурса семейного творчества

В Александровском саду в преддверии Дня памяти и скорби провели профилактику Вечного огня у Могилы Неизвестного Солдата, передает "ТВ Центр".

В мероприятии приняли участие победили 4-ого Всероссийского конкурса семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь".

В торжественной обстановке огонь перенесли на временную горелку - уменьшенную копию основной. После специалисты Мосгаза подняли звезду и установили ее на специальный постамент. Там конструкцию очистили от копоти. Одновременно проверили запальники и платиновую спираль, благодаря которым огонь никогда не гаснет и его видно даже на ярком солнце.

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Профилактика Вечного огня
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