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В Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства

15:04
  • вторник
  • 20 июня 2023

Участники смогут узнать, как работает та или иная компания и какие требования она предъявляет к соискателям

В эту пятницу в Москве пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства, сообщает "ТВ Центр".

Это - удобная и эффективная площадка для поиска работы. Всего за один день горожане смогут пройти весь цикл подготовки к трудоустройству - от профориентации и консультаций с карьерными экспертами до тренингов и деловых игр.

Участники смогут узнать, как работает та или иная компания и какие требования она предъявляет к соискателям. Ярмарка будет проходить на базе центров занятости "Моя работа" и "Моя карьера" учебного центра "Профессионал" и Российского технологического университета. 

"Будет пять площадок у нас представлено. При это одна из них - в онлайн формате. Будет более 100 работодателей, которые предложат боле 10 тысяч различных вакансий, рабочих мест. Конечно, они все из различных отраслей экономики города. И мы надеемся, что каждый наш клиент, каждый пришедший к нам сможет для себя найти максимально подходящую работу", - отметил Андрей Тарасов. заместитель директора центра занятости населения города Москвы.

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Центр "Моя работа"
Ярмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства
Ярмарка трудоустройства
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