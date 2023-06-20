Кинологической службе МЧС России исполнилось 27 лет

Эти собаки способны выполнить любую задачу

Легенда в мире спасателей - мужественный и мудрый Илья Заславский - целует в ухо своего друга Крафта перед очередным заданием. Они вместе прошли через множество техногенных катастроф, искали людей после землетрясений по всему миру. А тут - такие нежности. Заслуженный спасатель России, стоявший у истоков кинологической службы, в буквальном смысле слова сдувает пылинки со своего напарника.

Интересных ситуаций в жизни кинологов - предостаточно. Сейчас, например, они старательно создают так называемые закладки, чтобы собаки по запаху смогли быстро обнаружить попавших в беду и подать нужный сигнал. Условия работы сложные - битый кирпич, разрушенные балки, куски арматуры. Правда, все проверено на стопроцентную устойчивость. Люди-статисты сидят в укрытиях до тех пор, пока каждая собака не закончит тренировку. Громкий лай - знак удачи

Для Елены Юдаевой - это еще и повод для радости. Она - ветеринар, причем с огромным стажем работы в отряде "Центроспас". Да, у нее есть своя собака, и они вместе чего только не повидали. Но сейчас для нее главное - душевное состояние красавца Лорда. Он уже месяц не видел хозяина Дениса Мамочкина.

"Мой коллега ушел добровольцем на СВО. И собака сейчас осталась без кинолога. Бельгийская овчарка любит работать, ей нужно много физической нагрузки", - объясняет Елена.

Елена забрала Лорда к себе - не могла смотреть на грустные глаза собаки, круглосуточно спасавшей людей после взрыва в порту Бейрута и во многих других жутких ситуациях. А сейчас - так нуждающейся в простой человеческой ласке и заботе. Да и просто - в игре!

Играючи Тэнгри с Андреем Федоровым даже в свои законные выходные умудряются спасать людей. Недавно нашли в лесу заблудившуюся бабушку. И вернули ее дедушке.

У кинологической службы есть еще одна отличительная черта: здесь все относятся друг к другу как к родным. Рядом с хрупким спасателем Катей вскоре появляются и пушистый Рэй, и муж, замечательный кинолог Сергей, и сын Гриша. Ему пока только годик. Но в коллектив он уже влился.

Илья Заславский смотрит на свою дружную команду и радуется. Когда-нибудь он наверняка расскажет Грише, как это важно - любить свое дело и быть верным тому, кого приручил.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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