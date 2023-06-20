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Задержан мужчина, запустивший фейерверки в отделении банка в Химках

15:09
  • вторник
  • 20 июня 2023

Обошлось без пострадавших

Уголовное дело возбуждено после подрыва молодым человеком коробки с фейерверками в отделении банка в подмосковных Химках, передает "ТВ Центр".

Сегодня утром 19-летний житель столицы поджег коробку и закинул ее в помещение. Петарды начали взрываться, заполняя все вокруг дымом. Частично оказался поврежден потолок.

Охранники успели задержать злоумышленника и передать его прибывшим сотрудникам полиции. Обошлось без пострадавших.

"Молодой человек свои действия объяснил желанием избавиться от звонков так называемых телефонных мошенников. Химкинская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств и причин произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки", - сообщили в прокуратуре. 

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