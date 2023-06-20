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Во "Внуково" в багаже гражданина Индии нашли более 80 крупных бриллиантов

15:10
  • вторник
  • 20 июня 2023

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов, обнаружили сотрудники Внуковской таможни в багаже гражданина Индии, прилетевшего из Дубая, сообщает "ТВ Центр".

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре. Просканировав его чемодан, инспекторы выяснили, что внутри спрятаны 35 зеленых полупрозрачных камней в пакетах.

Пассажир начал утверждать, что больше у него ничего нет. Однако оказалось, что драгоценностей куда больше. В карманах рубашки таможенники обнаружили еще 47 крупных бриллиантов. И семь пакетиков с более мелкими камнями. Их изъяли и отправили на экспертизу.

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