Во "Внуково" в багаже гражданина Индии нашли более 80 крупных бриллиантов

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре

Более 80 крупных бриллиантов и изумрудов, обнаружили сотрудники Внуковской таможни в багаже гражданина Индии, прилетевшего из Дубая, сообщает "ТВ Центр".

Мужчину остановили в "зеленом" коридоре. Просканировав его чемодан, инспекторы выяснили, что внутри спрятаны 35 зеленых полупрозрачных камней в пакетах.

Пассажир начал утверждать, что больше у него ничего нет. Однако оказалось, что драгоценностей куда больше. В карманах рубашки таможенники обнаружили еще 47 крупных бриллиантов. И семь пакетиков с более мелкими камнями. Их изъяли и отправили на экспертизу.

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